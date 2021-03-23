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23 марта 2021, 14:53

Трое военных погибли в результате инцидента с Ту-22М3 под Калугой

Самолет Ту-22М3. Фото пресс-службы Минобороны РФ/ТАСС, архив
Самолет Ту-22М3. Фото пресс-службы Минобороны РФ/ТАСС, архив

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три члена экипажа погибли в результате нештатного срабатывания системы катапультирования на самолете Ту-22М3 под Калугой, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

"Из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов три члена экипажа при приземлении получили несовместимые с жизнью травмы", - рассказали в Минобороны.

Источник в силовых структурах региона уточнил, что погиб в том числе командир полка, который сидел на месте инструктора.

Для выяснения всех обстоятельств на место происшествия направлена комиссия ВКС России.

Ту-22М - семейство советских, позднее российских дальних сверхзвуковых ракетоносцев-бомбардировщиков с изменяемой геометрией крыла. Самолеты этого типа предназначены для поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами наземных и морских целей в любое время суток и в любых метеоусловиях. Могут быть носителями ядерного оружия.

Предыдущая катастрофа, в которой погиб экипаж самолета, произошла 22 января 2019 года. Тогда при заходе на посадку на аэродроме в Оленегорске (Мурманская область) потерпел катастрофу бомбардировщик Ту-22М3 40-го смешанного авиационного полка дальней авиации ВКС России. В результате трое членов экипажа погибли, один выжил.-0-

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