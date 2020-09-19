19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Бета" сформировался в Атлантическом океане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

По данным центра, скорость порывов ветра в пределах тропического шторма достигает 18 м/с. Он находится примерно в 545 км к северо-востоку от мексиканского портового города Тампико.

"Бета" движется в северо-восточном направлении со скоростью около 15 км/ч. Как ожидается, к вечеру 20 сентября шторм изменит направление и в понедельник приблизится к западному побережью Мексиканского залива.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.-0-