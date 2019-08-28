Тропический шторм "Дориан" усилился до урагана

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, достиг силы урагана и продолжает приближаться к побережью Флориды. Об этом сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Согласно прогнозам, в ближайшие несколько дней в островном государстве Пуэрто-Рико, а также на Американских Виргинских островах есть опасность наводнений. На этой неделе и в начале следующей ливневые дожди ожидаются во Флориде и на Багамских островах.

В центре прогнозируют, что "Дориан", вероятнее всего, приблизится к побережью Флориды в конце этой недели или начале следующей. К этому времени он, как ожидается, будет классифицироваться как ураган третьей степени из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона.

"Дориан" сейчас находится в районе Пуэрто-Рико и движется в северо-западном направлении со скоростью 5,8 м/с. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет около 33,5 м/с.

Президент США Дональд Трамп 27 августа подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико в связи с приближением "Дориана".-0-