Тропический шторм "Эрик" грозит перерасти в ураган

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Эрик" сформировался в Тихом океане между побережьем Мексики и Гавайскими островами, свидетельствуют данные, опубликованные 28 июля Национальным центром по наблюдению за ураганами США.

Скорость ветра в эпицентре - около 17,9 м/с. Как ожидается, в ближайшие сутки она продолжит повышаться. 29 июля "Эрик", вероятно, достигнет силы урагана.

Тропический шторм в настоящее время находится примерно в 2,8 тыс. км юго-восточнее Гавайских островов и в 2,4 тыс. км юго-западнее тихоокеанского побережья Мексики. "Эрик" перемещается в направлении Гавайских островов со скоростью 7,8 м/с. Ожидается, что он достигнет архипелага 2 августа.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/ с и более шторм становится ураганом.-0-