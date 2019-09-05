Тропический шторм "Фернанд" достиг побережья Мексики

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Фернанд", сформировавшийся в Атлантическом океане, достиг побережья Мексики в районе Бока-де-Катан в штате Тамаулипас. Об этом сообщила Национальная комиссия по водным ресурсам.

Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет 21 м/с с порывами до 26,3 м/с. По прогнозам, шторм обрушится ливнями на всю территорию Тамаулипаса, затронет граничащие с ним штаты Нуэво-Леон и Сан-Луис-Потоси. Высота волн на побережье составит до 4 м.

К настоящему времени сведений о пострадавших или погибших от удара стихии не поступало.-0