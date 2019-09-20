Тропический шторм "Имельда" обрушился на Техас, есть погибшие

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Имельда" обрушился на ряд округов американского штата Техас. Полиция сообщает о двух погибших, более тысячи людей спасены из зон наводнения, сообщает британское издание The Guardian .

Наиболее пострадали в результате наводнений, вызванных продолжительными ливнями, округа Харрис и Джефферсон. Из-за шторма 19 сентября были отменены или задержаны более 900 авиарейсов в аэропортах Хьюстона, крупнейшего города штата Техас. Сотни автомобилей на основных дорогах Хьюстона оказались затоплены, спасатели эвакуировали водителей и пассажиров с помощью надувных лодок и вездеходов. Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер отметил, что город лучше подготовился к эвакуации пострадавших жителей и борьбе с наводнениями по сравнению с 2017 годом. Тогда на Хьюстон обрушился ураган "Харви", что привело к десяткам смертей и ущербу в миллиарды долларов.

По сообщениям энергетических компаний, шторм оставил без света около 100 тыс. человек в Хьюстоне и юго-восточном Техасе. Работа ряда нефтеперерабатывающих заводов в районе стихийного бедствия была приостановлена, сообщает Reuters.

В данный момент интенсивность шторма ослабла, однако чиновники штата Техас предупредили, что паводки в некоторых районах не отступят вплоть до выходных. По количеству выпавших осадков шторм "Имельда" является седьмым за всю историю метеонаблюдений в США.

Как сообщалось ранее, 17 сентября тропический шторм "Имельда" сформировался в акватории Мексиканского залива недалеко от побережья американского штата Техас. Сотрудники Национального центра по наблюдению за ураганами США предупреждали, что шторм может вызвать в ряде районов Техаса сильные наводнения.-0-