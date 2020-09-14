Тропический шторм "Тедди" образовался в Атлантическом океане

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический шторм "Тедди" сформировался 14 сентября в Атлантическом океане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).

По данным NHC, в данный момент шторм находится в 1785 км к западу от островов Зеленого Мыса, порывы ветра достигают 65 км/ч (18 м/с). Шторм движется в северо-западном направлении.

Ожидается, что "Тедди" преобразуется в сильный ураган к концу текущей недели.

Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.-0-