Тропический циклон "Фани" движется на Индию, начата эвакуация населения

2 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропический циклон "Фани" движется на восточное побережье Индии, в зоне удара стихии могут оказаться 100 млн человек, сообщает CNN .

По данным синоптиков, скорость ветра в циклоне достигает 190 км/ч, что соответствует урагану третьей категории из пяти возможных.

Ожидается, что циклон достигнет индийского штата Одиша днем 3 мая. Местные власти проводят экстренную эвакуацию людей, для которых уже подготовлено около 900 временных приютов.

Циклон "Фани" представляет опасность не только из-за сильных ветров. Он также может принести с собой ливневые дожди, которые вызовут наводнения в стране.-0-