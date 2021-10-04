Тропический циклон "Шахин" обрушился на Оман и Иран, девять человек погибли

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере девять человек погибли после того, как тропический циклон "Шахин" обрушился на районы Ирана и Омана, сообщает BBC News.

Шторм пришел в эти районы 3 октября. Порывы ветра достигали 150 км/ч.

Тысячи людей были эвакуированы из прибрежных районов Омана. Улицы столицы Маската затоплены. В оманском районе Аль-Курме отключили электричество и около 2,7 тыс. человек были размещены в убежищах. Три человека, в том числе ребенок, погибли из-за наводнения.

Власти Ирана заявили, что шесть человек погибли в порту в юго-восточной провинции Систан и Белуджистан. Официальные СМИ страны заявили, что инфраструктура, включая объекты электроснабжения и дороги, была повреждена.

Жителям города Эль-Айн в Объединенных Арабских Эмиратах, на границе с Оманом, было приказано работать удаленно 4 октября и не выходить из дома, за исключением чрезвычайных ситуаций.-0-