Тропический циклон унес жизни более 20 человек в Зимбабве

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере 24 человека на востоке Зимбабве погибли из-за тропического циклона "Идай". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство информационно-коммуникационных технологий.
Циклон привел к паводкам в Зимбабве, разрушены дома, мосты, размыты дороги, произошли перебои с подачей электроэнергии.
Ранее из-за циклона "Идай" в Мозамбике погибли 66 человек. По данным властей, наводнения, вызванные продолжающимися дождями, разрушили около 6 тыс. жилых домов, пострадали около 140 тыс. человек и более 100 тыс. га сельхозугодий. В провинциях Замбезия и Тете открыты 16 центров для временного размещения населения. Правительство также поручило эвакуировать жителей прибрежных районов, которые могут пострадать от циклона.-0-
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