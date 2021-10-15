Цена алюминия обновила 13-летний максимум

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость алюминия в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (LME) поднялась выше $3,2 тыс. за тонну впервые с июля 2008 года. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки на 12.57 по минскому времени, пишет ТАСС.

В пике котировки на алюминий росли почти на 3%, достигая $3209 за тонну.

По состоянию на 13.11 по минскому времени стоимость алюминия росла уже на 3,1% - до $3215 за тонну.

По мнению аналитиков, рост стоимости алюминия вызван дефицитом энергетического угля в Китае и общим повышением цен на энергоносители. Рынок алюминия подогревает то, что из-за нехватки угля, который используется в работе электростанций, и, как следствие, ограничения поставок электроэнергии производство металла в Китае может сократиться, отмечают эксперты.-0-