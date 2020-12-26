Цена биткойна превысила $25 тыс.

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена биткойна обновила исторический максимум, сообщает ТАСС со ссылкой портал CoinDesk.

Сегодня утром во время торговой сессии биткойн подорожал на 6,1% и достиг нового рекорда - $25,005 тыс.

Биткойн - это децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн. Ее может эмитировать любой пользователь, который является участником системы. Для этого необходимо создавать новые блоки системы с помощью вычислительного устройства. Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года. Стремительный рост популярности биткойна произошел в последние годы. Эмиссия этой криптовалюты ограничена, сейчас "добыта" большая часть биткойнов.-0-