Цена Brent опустилась ниже $19 впервые с 2002 года

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE ускорила падение до 28,55% к уровню закрытия предыдущих торгов и торгуется на отметке $18,27 за баррель, свидетельствуют данные биржевой площадки на 12.34 по московскому времени, сообщает ТАСС.

В последний раз нефть сорта Brent находилась ниже $19 за баррель в январе 2002 года.

В то же время июньские фьючерсы нефти марки WTI дешевеют на 42,29% - до $11,79 за баррель. При этом 20 апреля стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась до $0,01 за баррель, а затем впервые в истории стала отрицательной - минус $37,63 за баррель. Этот показатель стал самым низким с начала торговли фьючерсами в 1983 году. Затем стоимость майских фьючерсов на WTI возросла до $1,40.

Одной из причин обрушения цен на нефть является низкий спрос на сырье на фоне пандемии коронавируса. Кроме того, в США почти исчерпаны все возможности для хранения нефти. Немалую роль сыграли и разногласия между странами-производителями нефти. В начале марта участники ОПЕК и ее партнеры не смогли договориться о дальнейшем снижении объемов добычи на дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки. Провал переговоров привел к падению цен на нефть до минимума за 18 лет. В начале апреля страны ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти.-0-