Цена газа в Европе достигла $1150 за 1 тыс. куб.м

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на газ в Европе впервые с конца октября поднялись до $1150 за 1 тыс. куб.м, свидетельствуют данные биржи ICE, сообщают РИА Новости.

Общий рост цены газа в Европе с начала дня составляет более 4%. Ранее, 16 ноября, цены на газ в Европе впервые с конца октября достигли отметки в $1,1 тыс. за 1 тыс. куб.м. Цены на топливо начали резко расти после выхода новости о том, что регулятор ФРГ приостановил сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора трубопровода "Северный поток - 2".

Кризис в газовой отрасли Европы обострился в начале осени после того, как спотовые цены на газ стали стремительно расти и почти достигали $2 тыс. за 1 тыс. куб.м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ. По данным на середину октября, европейские подземные газовые хранилища заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в прошлом сезоне.-0-