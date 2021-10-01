Цена газа в Европе достигла почти $1200 за 1 тыс.куб.м

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена на газ в Европе на открытии торгов 1 октября вновь побила исторический рекорд и почти достигла $1200 за 1 тыс. куб.м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, сообщает ТАСС.

Ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов 1 октября впервые достиг $1199,44 за 1 тыс. куб.м. Отмечается, что одной из причин такого резкого роста могло стать падение прокачки газа по газопроводу Ямал - Европа почти в три раза этим утром, которое к настоящему моменту ускорилось в 4,3 раза, до около 0,5 млн куб.м/ч.

Ранее сообщалось, что 30 сентября цена газа в Европе превысила $1178 за 1 тыс. куб.м. Эксперты отмечают, что цена газа может продолжить расти и побить новые рекорды в случае холодной зимы и физического недостатка газа на рынке.-0-