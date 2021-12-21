Цена газа в Европе достигла почти $1900 за тыс. куб.м

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена газа в Европе в ходе торгов сегодня впервые с начала октября достигла почти $1900 за тыс. куб.м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает ТАСС.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1898,7 за 1 тыс. куб.м, или 162,5 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

Накануне "Газпром" вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на 21 декабря. В результате сегодня утром физический поток газа по газопроводу пошел в реверсном направлении из Германии в Польшу.

"Газпром" также не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе и заказал 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на аукционе 20 декабря.-0-