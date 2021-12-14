Цена газа в Европе на открытии торгов превысила $1400 за 1 тыс. куб.м

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов сегодня выросла на 5,3% и поднялась выше $1400 за 1 тыс. куб.м впервые с начала октября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает ТАСС.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 10.10 (по минскому времени) выросла до $1428 за 1 тыс. куб.м, или 122,5 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Днем ранее, 13 декабря, биржевые торги газом в Европе закрылись на отметке $1369 за 1 тыс. куб.м.-0-