Цена газа в Европе на открытии торгов вырастала на 35%

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена газа в Европе во время торгов сегодня вырастала на 35% и превышала $1,4 тыс. за 1 тыс. куб.м., сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1414,5 за 1 тыс. куб.м, или 120 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару). По состоянию на 10.32 по минскому времени, стоимость газа замедлила рост до 27,9% и составила $1317 за 1 тыс. куб.м, или 113,68 евро за МВт/ч.

Как сообщил 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц, Берлин останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Позднее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в свете происходящего проект "Северный поток - 2" заморожен.-0-