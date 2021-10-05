Цена газа в Европе обновила исторический рекорд

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена на газ в Европе сегодня на открытии торгов вновь побила рекорд и почти достигла $1250 за 1 тыс. куб.м, свидетельствуют данные биржи ICE, сообщает ТАСС.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на торгах поднялась до $1247,4 за 1 тыс. куб.м, или 104 евро за МВт/ч.

Прошлый рекорд был побит 4 октября, когда цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на торгах достигла $1200,36 за 1 тыс. куб.м, или 99,99 евро за МВт/ч.

Как сообщает РИА Новости, аналитики полагают, что рост цен на газ связан с опасениями по поводу возможного дефицита из-за низкой заполненности газохранилищ на континенте. Кроме того, повышенный спрос вызван восстановлением экономики и погодными факторами, а также конкуренцией за СПГ с Азией и ограниченными поставками крупнейшего европейского поставщика - "Газпрома".-0-