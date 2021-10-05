Цена газа в Европе обновила исторический рекорд, превысив $1455 за 1 тыс. куб.м

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена на газ в Европе в ходе торгов 5 октября вновь установила рекорд и превысила $1455 за 1 тыс. куб.м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, сообщает ТАСС.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достигла $1456 за 1 тыс. куб.м, или 121,5 евро за МВт ч.

Как сообщают РИА Новости, аналитики полагают, что рост цен на газ связан с опасениями по поводу возможного дефицита из-за низкой заполненности газохранилищ на континенте. Кроме того, повышенный спрос вызван восстановлением экономики и погодными факторами, а также конкуренцией за СПГ с Азией и ограниченными поставками крупнейшего европейского поставщика - "Газпрома".-0-