Цена газа в Европе поднялась выше $1000 на фоне кризиса вокруг Украины

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена газа в Европе на открытии торгов в понедельник на фоне роста напряженности вокруг Украины впервые с конца января поднялась выше $1000 за 1 тыс. куб.м. Общий рост цены газа составляет около 13,7%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает ТАСС.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднялась до $1031,8 за 1 тыс. куб.м, или 88 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

В последнее время в странах Запада, а также в Киеве звучат утверждения о возможном "вторжении" России в Украину. Ряд стран, посольства которых расположены в Украине, сообщили об эвакуации своих сотрудников из страны или о том, что рассматривают такую возможность.-0-