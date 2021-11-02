Цена газа в Европе поднялась выше $850 за 1 тыс. куб.м

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена газа в Европе в ходе торгов сегодня поднялась выше $850 за 1 тыс. куб.м после того как накануне опускалась ниже $740, свидетельствуют данные биржи ICE, сообщает ТАСС.
Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $854 за 1 тыс. куб.м, или 71,155 евро за МВт·ч. Общий рост цены за день составляет более 6%.
Вчера цена газа в пике почти достигала $890 за 1 тыс. куб.м, однако затем в течение дня снижалась и опускалась ниже $740.
Цена газа в Европе начала снижаться на прошлой неделе после того, как президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища в РФ 8 ноября увеличить поставки в хранилища компании в Европе. Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что газовый холдинг выполнит это поручение.-0-