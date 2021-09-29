Цена газа в Европе превысила $1040 за 1 тыс.куб.м

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена на газ в Европе в ходе торгов 29 сентября закрепилась на уровне выше $1 тыс. за 1 тыс. куб.м и превысила $1040 после корректировки до $950 накануне вечером. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, сообщает ТАСС.

Так, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около $1045 за 1 тыс. куб.м, общий рост цены газа с начала дня составляет порядка 8%. Стоимость октябрьского фьючерса составляет порядка $1032 за 1 тыс. куб.м.

Накануне, 28 сентября, цена газа на открытии торгов в Европе впервые в истории превысила $1 тыс. за 1 тыс. куб.м. Эксперты отмечают, что цена газа может продолжить расти и побить новые рекорды в случае холодной зимы и физического недостатка газа на рынке.-0-