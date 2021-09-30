Цена газа в Европе превысила $1070 за 1 тыс. куб.м

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена на газ в Европе на открытии торгов 30 сентября снова обновила рекорд, превысив $1070 за 1 тыс. куб.м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, сообщает ТАСС.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1072,96 за 1 тыс. куб.м. Общий рост цены газа с начала дня составляет около 2,6%.

Ранее сообщалось, что 28 сентября цена газа на открытии торгов в Европе впервые в истории превысила $1 тыс. за 1 тыс. куб.м. Эксперты отмечают, что цена газа может продолжить расти и побить новые рекорды в случае холодной зимы и физического недостатка газа на рынке.-0-