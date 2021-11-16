Цена газа в Европе с открытием биржевых торгов превысила $980 за 1 тыс. куб.м

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена газа в Европе на открытии торгов поднялась выше $980 за 1 тыс. куб.м, свидетельствуют данные биржи ICE, сообщает ТАСС.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла почти до $983 за 1 тыс. куб.м, или 83,395 евро за МВт ч.

Общий рост цены газа в Европе с начала дня составляет более 4%.

Причиной роста цен могло стать снижение номинаций на поставку газа из Норвегии в Европу. За сутки они уменьшились более чем на 10% - до 310,9 млн куб.м в сутки с 345,7 млн куб.м, следует из данных сервиса Gassco.

Также отмечается, что накануне на аукционе "Газпром" не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и мощности по прокачке газа через Польшу по Ямал - Европе на декабрь. В компании отмечали, что "Газпром" бронирует мощности транспортных маршрутов в зависимости от заявок покупателей и может оперативно бронировать дополнительные мощности на более короткой основе - на отдельную неделю или сутки.-0-