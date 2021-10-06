Цена газа в Европе снова побила рекорд и превысила $1600 за тыс. куб.м

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6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов достигла нового исторического максимума, превысив $1600 за 1 тыс. куб.м, свидетельствуют данные биржи ICE, сообщает ТАСС.
Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах сегодня утром рванула на отметку $1559 за 1 тыс. куб.м, или 130 евро за МВт ч. В максимуме цена достигала $1606 за тыс. куб.м.
Стоимость газа в Европе растет несмотря на новости о том, что начались испытания первой нитки газопровода "Северный поток - 2". В "Газпроме" ожидают, что зима 2021-2022 годов будет "холодной и снежной".-0-