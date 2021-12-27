Цена газа в Европе вновь поднялась выше $1250 за тысячу кубометров

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов поднялась выше $1250 за тыс. куб.м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает ТАСС.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1252 за тыс. куб.м. Общее снижение стоимости газа с начала дня составляет чуть более 3%.

На фоне наступающих холодов и при аномально низких запасах газа в европейских подземных хранилищах биржевая цена газа в Европе 21 декабря впервые в истории преодолела отметку в $2000 за тыс. куб.м.-0-