Цена газа в Европе вновь превысила $1000 за тысячу кубометров

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены фьючерсов на газ в Европе вновь превысили показатель в $1000 за тыс. куб.м, свидетельствуют данные биржи ICE, сообщает газета "Известия".

Стоимость февральских фьючерсов на открытии торгов составила $1028,2, локальный минимум составил $996,7. Это более чем на 7,5% выше расчетной цены накануне.

31 декабря котировки опустились ниже отметки в $800 за 1 тыс. куб.м впервые с 10 ноября.

Стоимость газа коррекционно снижается после преодоления исторического максимума в $2190,4 в декабре. Помимо коррекции, эксперты отмечают, что цены могут падать и на фоне данных о дополнительных поставках сжиженного природного газа из США, а также увеличением выработки энергии европейскими ветряными станциями. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович пояснил, что снижение цены могло произойти также из-за погодных условий.

Рост цен на газ в Европе наблюдается с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по TTF колебалась в диапазоне $250-$300 за тыс. куб.м.-0-