Цена газа в Европе во время торгов превысила $700 за 1 тыс. куб.м

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена на газ в Европе во время сегодняшних торгов превысила $700 за 1 тыс. куб.м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, сообщает ТАСС.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах сегодня на пике достигла $701,5 за 1 тыс. куб.м, или 57,35 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

К настоящему времени цена газа замедлила рост до около $699,7 за 1 тыс. куб.м. Общий рост стоимости голубого топлива с начала дня составляет 1,1%.-0-