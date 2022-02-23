Цена газа в Европе впервые с 14 февраля превысила $1000 за тысячу кубометров

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23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена на газ в Европе в ходе торгов впервые с 14 февраля поднялась выше $1000 за 1 тыс. куб.м. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает ТАСС.
Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1003,5 за 1 тыс. куб.м, или 85,58 евро за МВт ч.
Общий рост стоимости газа с начала дня составляет более 7%.
Как сообщил 22 февраля канцлер Германии Олаф Шольц, Берлин останавливает сертификацию проекта "Северный поток - 2" после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Позднее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что в свете происходящего проект "Северный поток - 2" заморожен.-0-