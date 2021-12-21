Цена газа в Европе впервые с начала октября превысила $1800 за тысячу кубометров

21 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Цена газа в Европе на открытии торгов во вторник поднялась выше $1800 за 1 тыс. куб.м впервые с начала октября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает ТАСС.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1803 за 1 тыс. куб.м, или 154,35 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Накануне "Газпром" вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу Ямал - Европа на 21 декабря. В результате сегодня утром физический поток газа по газопроводу в Германию остановился.-0-