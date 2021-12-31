Цена газа в Европе впервые с ноября опустилась ниже $900 за тысячу кубометров

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена газа в Европе на биржевых торгах в пятницу опустилась ниже $900 за тыс. куб.м впервые с ноября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает ТАСС.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опускалась ниже $870 за 1 тыс. куб.м, или 74,325 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

Общее снижение стоимости газа с начала торгов составляет 15%, а по сравнению с историческим рекордом прошлой недели цена газа упала более чем в два раза.

21 декабря биржевая цена газа в Европе впервые в истории преодолела отметку в $2000 за тыс. куб.м на фоне наступающих холодов и аномально низких запасов в европейских ПХГ. Однако в последующие дни цена скорректировалась на фоне возобновления ветрогенерации в Европе и новостей о том, что число танкеров, перевозящих СПГ из США в Европу, увеличилось на треть.-0-