Цена на энергетический уголь в Европе впервые превысила $300 за тонну

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость на энергетический уголь в Европе преодолела отметку в $300 за тонну, сообщает ТАСС со ссылкой на международное ценовое агентство Argus.

Предыдущий исторический рекорд в $219,39 за тонну, державшийся с июня 2008 года, был побит 1 октября 2021 года.

Как сообщает агентство, цены на уголь растут на фоне общего удорожания энергоносителей и приближения отопительного сезона. "Основным поставщиком угля в Европу является Россия, однако резко нарастить экспорт отечественные компании не могут из-за инфраструктурных ограничений. Кроме того, подготовка к осенне-зимнему периоду начинается и в России, поэтому производители увеличивают поставки угля отечественным потребителям", - уточняется в сообщении компании.-0-