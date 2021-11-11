Цена на газ в ЕС выросла в 13 раз, а на электроэнергию - в 7,5

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена на газ в ЕС выросла с апреля 2020 по октябрь 2021 года выросла в 13 раз. Об этом говорится в осеннем экономическом прогнозе Еврокомиссии, сообщает ТАСС.

"Цена на газ в ЕС выросла с апреля 2020 года по октябрь 2021 года в 13 раз - с 7 до 90 евро за мегаватт/час, на электроэнергию - в 7,5 раза, с 20 до 150 евро за мегаватт/час", - говорится в прогнозе.

Еврокомиссия ожидает снижение цены на газ в ЕС к весне 2022 года до 50 евро за мегаватт/час. В качестве причин энергокризиса в документе указывается на комплекс объективных факторов.

"В Европе цены на газ выросли более чем на других региональных рынках (например, в США), в связи с сокращением запасов после холодной зимы, ограниченными поставками из России, а также из-за исключительно низкого уровня ветряной и гидрогенерации. Поставки сжиженного природного газа также были очень ограничены в связи с ростом спроса в Азии", - отмечается в документе.

"Наконец, рост цен на квоты на углеродные выбросы также сыграли свою роль в повышении цен на газ", - подчеркивается в осеннем прогнозе Еврокомиссии.-0-