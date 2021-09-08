Цена на газ в Европе достигла максимума

8 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена газа в Европе достигла максимума, превысив $670 за 1 тыс. куб.м. Об этом свидетельствуют данные торгов, сообщают РИА Новости.

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF в начале торговой сессии составляла $661,6 за 1 тыс. куб.м и сегодня достигла $672,3, побив очередной рекорд.

Главная причина высоких цен заключается в низком запасе газа в европейских газохранилищах из-за холодной зимы год назад и жаркого лета, пояснил директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Он также отметил, что это накладывается, судя по косвенным признакам, на нежелание "Газпрома" сильно увеличивать закачку газа в хранилища или увеличивать продажи на спотовом рынке накануне запуска "Северного потока 2".

Прошлый рекорд цена газа в Европе побила накануне. Тогда стоимость октябрьского фьючерса достигла $660 за 1 тыс. куб.м. -0-