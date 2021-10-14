Цена на газ в Европе достигла почти $1230 за тыс. куб.м

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14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE вновь поднялась выше $1200 за 1 тыс. куб.м и почти достигла $1230. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки, сообщает ТАСС.
Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1229,4 за 1 тыс. куб.м. TTF установил исторический максимум 6 октября, когда цена на газ превысила $1900 за тыс. куб.м.
Ранее еврокомиссар по финансовым вопросам Мейрид Макгиннес заявляла, что газовый кризис в Европе грозит социальными и политическими потрясениями странам Евросоюза, если правительства стран ЕС не окажут поддержку наиболее уязвимым слоям населения.-0-