Цена на газ в Европе превысила $1300 за 1 тыс. куб.м впервые с октября

13 декабря, Минск, /Корр. БЕЛТА/. Цена газа в Европе на открытии биржевых торгов в понедельник поднялась выше $1300 за 1 тыс. куб.м впервые с начала октября. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE, сообщает ТАСС.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1334 за 1 тыс. куб.м, или 114,3 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

Общий рост стоимости газа в Европе по сравнению с ценой закрытия торгов в пятницу составляет 8%.-0-