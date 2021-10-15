Цена на газ в Европе снизилась до $1064 за тыс.куб.м

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена на газ в Европе на закрытии торгов на лондонской бирже ICE 15 октября опустилась до $1064 за тыс. куб.м. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные торговой площадки.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к концу дня снизилась до $1064 за тыс. куб.м. Утром цена превышала $1250. Общее падение цены с начала дня составило более 13%.

Исторический максимум был установлен 6 октября. Тогда цена на газ превысила $1900 за тыс. куб.м, но после этого начала стремительно снижаться.

Высокая волатильность цен на газовом рынке Европы связана в том числе с низкой заполненностью газовых хранилищ перед предстоящей зимой.-0-