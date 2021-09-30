Цена на газ в Европе снова обновила исторический рекорд

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена на газ в Европе на торгах 30 сентября вновь обновила исторический рекорд и вплотную подобралась к $1180 за 1 тыс. куб.м. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, сообщает ТАСС.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла $1178,6 за 1 тыс. куб.м. Общий рост цены газа с начала дня составляет более 12,5%.

Ранее сообщалось, что утром 30 сентября цена газа на открытии торгов в Европе превысила $1070 за 1 тыс. куб.м. Эксперты отмечают, что цена газа может продолжить расти и побить новые рекорды в случае холодной зимы и физического недостатка газа на рынке.-0-