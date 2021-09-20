Цена на газ в Европе снова превысила $900 за 1 тыс. куб.м

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена на газ в Европе в ходе торгов сегодня снова начала расти на фоне новостей о том, что "Газпром" не стал бронировать допмощности по транзиту газа через Украину, и достигла $900 за 1 тыс. куб.м, сообщает ТАСС.

Цена на октябрьский фьючерс взлетела до $908 за 1 тыс. куб.м после того, как находилась ниже $800 за тыс. куб.м 17 сентября. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Однако позже стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах опустилась до $881 за 1 тыс. куб.м.

Коррекции цены могла способствовать новость о том, что норвежская Equinor получила разрешение увеличить экспорт газа со своих шельфовых месторождений Oseberg и Troll в условиях "сузившегося рынка газа". Так, добыча на месторождении Oseberg увеличится в 2021 газовом году (начинается 1 октября) на 1 млрд куб.м - до 6 млрд куб.м газа, на Troll - также на 1 млрд куб.м, до 37 млрд куб.м газа.-0-