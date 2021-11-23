Цена на газ в Европе вновь превысила $1000 за 1 тыс. куб.м

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена на газ в Европе на биржевых торгах во вторник вновь поднялась выше $1000 за 1 тыс. куб.м после снижения накануне, сообщает ТАСС со ссылкой данные биржи ICE.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах находится на уровне $1012 за 1 тыс. куб.м, или 86,905 евро за МВт.ч.

Цены на газ с начала дня в Европе выросли более чем на 3%.

Кризис в газовой отрасли Европы обострился в начале осени после того, как спотовые цены на газ стали стремительно расти и почти достигали $2 тыс. за 1 тыс. куб.м на фоне низкой заполненности газовых хранилищ. По данным на середину октября, европейские подземные газовые хранилища заполнены на 71% от объема газа, поднятого из них в прошлом сезоне.-0-