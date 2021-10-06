Цена на газ в Европе впервые превысила $1900 за тыс.куб.м

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена фьючерсов на газ в Европе в ходе торгов побила новый рекорд, превысив $1900 за 1 тыс. куб.м, свидетельствуют данные биржи ICE, сообщает ТАСС.

Ранее цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах рванула на отметку $1559 за 1 тыс. куб.м, позже превысила $1700 за тыс. куб.м.

Стоимость газа в Европе растет несмотря на новости о том, что начались испытания первой нитки газопровода "Северный поток - 2". В "Газпроме" ожидают, что зима 2021-2022 годов будет холодной и снежной. При этом запасы газа в европейских хранилищах на конец сентября 2021 года остаются на минимальном за многие годы уровне.-0-