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07 апреля 2020, 07:39

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $34 за баррель

Фото AP
Фото AP

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года во время торгов на бирже ICE в Лондоне по состоянию на 4:48 по московскому времени выросла на 3,24% и составляет $34,12 за баррель. Стоимость фьючерса нефти WTI находится на отметке $27,15 за баррель (+4,1%), сообщает ТАСС.

Нефтяные котировки растут на фоне грядущих переговоров министров ОПЕК в формате видеосвязи. Совещание ОПЕК должно было состояться 6 апреля, но было перенесено на 9-е число. Как сообщает ТАСС, причиной переноса стала неготовность участников к предварительному консенсусу по индивидуальным объемам сокращения добычи нефти.

Сделка ОПЕК, державшаяся на договоренностях России и Саудовской Аравии в течение трех лет и позволявшая стабилизировать цены на нефть на уровне $60 за баррель путем ограничения добычи, завершилась 31 марта. Продлить ее не удалось из-за противоположных позиций двух крупнейших участников. Прекращение действия соглашения привело к резкому падению цен на нефть, которое усугубилось сокращением глобального спроса из-за пандемии коронавируса.-0-

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