Цена на нефть марки Brent превысила $21

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на лондонской бирже ICE увеличилась на 5,15% и достигла отметки $21,05 за баррель. Данные торговой площадки на 16.15 приводит ТАСС.

Стоимость фьючерса нефти WTI снижается на 1,25% и находится на отметке $12,62 за баррель.

В течение дня цена июньского фьючерса марки Brent опускалась до $21,93 и поднималась до $23,76.

На рынке черного золота после сильных импульсов прошлой недели сохраняется волнение. Утренняя торговля в минусе сменилась в течение нескольких часов подскоком и последовавшей стабилизацией с тенденцией к росту, отмечают эксперты. Игроки рынка продолжают оценивать дисбаланс спроса и предложения на фоне карантинных мер против распространения коронавируса. При этом оптимизм вызывают намерения властей некоторых стран смягчать режим ограничений.-0-