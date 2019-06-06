Цена на нефть марки Brent упала ниже $60

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 3,61%, до $59,73 за баррель.

В последний раз цена нефти этого сорта находилась ниже уровня в $60 за баррель 29 января 2019 года.

Котировки перешли к снижению после публикации Министерством энергетики США еженедельных данных по запасам нефти в стране. Так, запасы выросли на 6,77 млн баррелей и на 31 мая составили 483,26 млн баррелей.-0-