Цена нефти Brent на бирже ICE поднялась выше $80 за баррель

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2021 года на лондонской бирже ICE выросла на 1,8% и достигла $80,71 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки, сообщает ТАСС.

Как передает РИА Новости, нефть марки WTI поднялась в цене выше $77 за баррель впервые с ноября 2014 года. Стоимость фьючерса на нефть марки WTI увеличилась на 1,57%, до $77,07 за баррель.

Нефть дорожает на фоне рекомендаций мониторингового комитета ОПЕК+ восстановить добычу нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в ноябре.-0-