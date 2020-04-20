Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне упала до $26,23 за баррель

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне снизилась на 6,59% - до $26,23 за баррель. Об свидетельствуют данные торгов на 15.00 по московскому времени, сообщает ТАСС.

Стоимость июньского фьючерса нефти WTI упала на 11,67%, до отметки в $22,11 за баррель.

При этом стоимость майского фьючерса нефти WTI на бирже ICE в Лондоне упала на 39,57%, до $11,04 за баррель, достигнув самого низкого уровня впервые с ноября 1998 года, свидетельствуют данные торгов.

Как сообщает телерадиокомпания Deutsche Welle, в начале марта участники ОПЕК и ее партнеры не смогли договориться о дальнейшем снижении объемов добычи на дополнительные 1,5 млн баррелей в сутки. На снижении настаивала Саудовская Аравия, а Россия выступила против. Провал переговоров привел к падению цен на нефть до минимума за 18 лет. На цены также повлияла эпидемия коронавируса. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились снизить добычу нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.-0-