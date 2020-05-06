Цена нефти Brent опустилась ниже $30 за баррель

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE упала на 3,63% до $30,41 за баррель. Минимальное значение в течение торговой сессии составило $29,95, сообщает РБК.

Фьючерс на американскую нефть марки WTI с поставкой в июне снижается на 5,5% до $23,21 за баррель.

Цены на нефть снижаются после предыдущего роста. В течение дня котировки ближайших фьючерсов на нефть марки Brent поднимались выше $31 за баррель, а стоимость контрактов на американскую нефть WTI - выше $25 за баррель. Поддержку сырьевому рынку оказали ожидания восстановления спроса благодаря постепенной отмене карантинных мер и началу действия сделки по сокращению добычи крупнейшими производителями сырья.

Участники соглашения ОПЕК+ договорились снизить добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае и июне, на 7,7 млн баррелей во втором полугодии и на 5,8 млн с января 2021 года и до конца апреля 2022 года. Страны сократят добычу от уровней октября 2018 года. Россия и Саудовская Аравия снизят производство нефти в мае и июне на 2,5 млн баррелей в сутки с базового уровня в 11 млн баррелей в день.-0-