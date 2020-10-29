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29 октября 2020, 12:25

Цена нефти Brent опустилась ниже $39

Фото EPA-EFE
Фото EPA-EFE

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась на 2,34% - до $38,25 за баррель впервые с 2 октября 2020 года. Об этом сообщает РБК.

В то же время стоимость нефти марки WTI снижается на 1,83% - до $37,03 за баррель.

Цены на нефть ускорили падение на фоне ухудшения ситуации на внешних рынках и негативной статистики от Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в США. Кроме того, увеличение числа случаев заражения коронавирусом в США и Европе и повторное введение карантинных ограничений в некоторых странах усилили опасения участников рынка относительно перспектив восстановления спроса на топливо. Дополнительным негативом для рынка стало восстановление добычи нефти в Ливии.-0-

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