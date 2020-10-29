Цена нефти Brent опустилась ниже $39

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость январского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась на 2,34% - до $38,25 за баррель впервые с 2 октября 2020 года. Об этом сообщает РБК.
В то же время стоимость нефти марки WTI снижается на 1,83% - до $37,03 за баррель.
Цены на нефть ускорили падение на фоне ухудшения ситуации на внешних рынках и негативной статистики от Американского института нефти (API) о запасах энергоносителей в США. Кроме того, увеличение числа случаев заражения коронавирусом в США и Европе и повторное введение карантинных ограничений в некоторых странах усилили опасения участников рынка относительно перспектив восстановления спроса на топливо. Дополнительным негативом для рынка стало восстановление добычи нефти в Ливии.-0-