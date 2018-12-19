Цена нефти Brent опустилась ниже $56 за баррель

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена нефти Brent 18 декабря на торгах на бирже ICE в Лондоне опустилась почти на 6% и составила $55,91 за баррель, сообщает РБК.

В последний раз цена Brent опускалась до этой отметки в октябре 2017 года.

Цена нефти WTI снизилась примерно до $46,2 за баррель.

Котировки продолжают падать на фоне торговых противоречий между Китаем и США, а также прогнозов правительства США по росту добычи сланцевой нефти.-0-